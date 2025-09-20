Visite libre des collections permanentes de l’Hôtel de Cheusses/Arsenal Musée national de la marine Rochefort

Visite libre des collections permanentes de l’Hôtel de Cheusses/Arsenal Musée national de la marine Rochefort samedi 20 septembre 2025.

Visite libre des collections permanentes de l’Hôtel de Cheusses/Arsenal 20 et 21 septembre Musée national de la marine Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le musée national de la Marine raconte l’aventure du grand arsenal voulu par Louis XIV. Modèles et maquettes, outils, tableaux et sculptures présentent cet arsenal expérimental.

Profitez de votre visite pour (re)découvrir le bâtiment qui abrite les collections, l’Hôtel de Cheusses. Plus ancien bâtiment civil de Rochefort, classé au titre des Monuments historiques depuis 1932, l’Hôtel de Cheusses témoigne aujourd’hui de plus de 400 ans d’histoire.

Musée national de la marine 1 Place de la Galissoniere, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Centre Ville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546998657 https://www.musee-marine.fr/nos-musees/rochefort.html Le musée est implanté dans un monument historique, l’hôtel de Cheusses qui est le plus ancien bâtiment civil de la ville. Logis du dernier seigneur de Rochefort avant l’arrivée de Louis XIV, il devient la résidence des commandants de la Marine à la création de l’arsenal en 1666. Les collections présentées, tout comme le bâtiment, témoignent de l’aventure historique de ce site patrimonial d’exception. Bus : Navette ligne D, arrêt Palais des Congrès.

Le musée national de la Marine raconte l’aventure du grand arsenal voulu par Louis XIV. Modèles et maquettes, outils, tableaux et sculptures présentent cet arsenal expérimental.

© Brumes Editions