Visite libre des collections permanentes de sculptures et peintures Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier

Visite libre des collections permanentes de sculptures et peintures Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier samedi 20 septembre 2025.

Visite libre des collections permanentes de sculptures et peintures 20 et 21 septembre Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement les collections permanentes de sculptures et peintures du musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier.

Fondé en 1812 et confié à la Société d’émulation du Jura en 1817, le musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier occupe depuis 1851 une aile de l’Hôtel de Ville. Ses collections se composent de sculptures et de peintures auxquelles s’ajoute un ensemble d’objets ethnographiques. Le rez-de-chaussée présente un ensemble très cohérent de sculptures des XVIIIe et XIXe siècles. Elles ont été réalisées par des sculpteurs académiques tels qu’Antoine Etex et Louis-Léopold Chambard, mais également par des artistes régionaux au rang desquels figurent Max Claudet et surtout Jean-Joseph Perraud qui, à sa mort, fit don de son fonds d’atelier au musée. Les peintures, exposées au premier étage, sont représentatives des écoles nordique, italienne et française du XVIe au début du XXe siècle. La collection comporte de nombreux chef-d’œuvres réalisés par des artistes aussi renommés que Pietro Della Vecchia, Pietro Negri, Pieter Breughel le jeune, Adriaen Van de Venne, Charles Meynier, Gustave Courbet ou encore Auguste Pointelin.

Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Place Philibert de Chalon, 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 47 64 30 Fondé en 1812 et confié à la Société d’émulation du Jura en 1817, le musée des Beaux-Arts occupe depuis 1851 une aile de l’ancien Hôtel de Ville. Les collections se composent de sculptures académiques des XVIIIe et XIXe siècles et de peintures des écoles nordique, italienne et française du XVIe au début du XXe siècle, auxquelles s’ajoute un ensemble d’objets ethnographiques. Route, gare de Lons-le-Saunier, bus : arrêt Perraud.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement les collections permanentes de sculptures et peintures du musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier.

© Jean-Loup Mathieu / Musée de Lons-le-Saunier