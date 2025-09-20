Visite libre des collections permanentes du musée Leblanc-Duvernoy Musée Leblanc-Duvernoy Auxerre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Consacré à la céramique, le musée Leblanc-Duvernoy conserve et expose d’importantes collections de faïences patronymiques, révolutionnaires, auxerroises et de grés de Puisaye. Le salon de musique a conservé ses quatre tapisseries de la tenture de la Suite chinoise réalisées par la manufacture royale de Beauvais au XVIIIe siècle (tapisseries classées au titre des Monuments historiques). Meubles, tableaux, objets d’art des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles viennent compléter ces collections. Venez les découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Musée Leblanc-Duvernoy 9bis Rue d'Egleny, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 33386180550 https://www.auxerre.fr/Attractive/Les-grands-equipements/Les-equipements-culturels/Musees http://www.auxerre.com

