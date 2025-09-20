Visite libre des collections permanentes Musée du jouet Poissy

Visite libre des collections permanentes Musée du jouet Poissy samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une visite libre des collections de jouets depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui. Le parcours est agrémenté de 4 espaces de jeux pour se distraire en famille : castelet de marionnettes, jouets optiques…

Des parcours-jeux pour les enfants de 4-6 ans et 7-12 ans sont à disposition gratuitement à l’accueil.

Musée du jouet 1 enclos de l’Abbaye, 78300 Poissy, France Poissy 78300 Yvelines Île-de-France 0139225601 https://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/musee-du-jouet.html Le musée a choisi d’orienter son parcours vers une approche historique du jouet et de la culture de l’enfance, mettant ainsi l’enfant au cœur de la présentation, inédite à ce jour en France… Des premiers jouets antiques – base des grandes familles de jouets connues aujourd’hui (hochets, voitures, animaux, poupées…) – présentés grâce à un dépôt du musée du Louvre, des productions artisanales de l’Ancien régime aux produits industriels des différentes révolutions de la vapeur, de l’électricité, du pétrole, puis de l’informatique. L’histoire du jouet se révèle ainsi celle des matériaux, des modes de production, de diffusion, mais aussi celle de sa place dans l’éducation de l’enfant et de son épanouissement. Quel est le regard porté par la société sur l’enfant ? Comment celui-ci se trouve-t-il concerné par les savoir-faire d’une société industrielle en développement, comment s’initie-t-il au monde moderne avec les jouets qui lui sont proposés et offerts ? Cette approche permet d’offrir au public une vraie démarche patrimoniale de présentation du jouet. Elle est désormais contextualisée et accompagnée de documents graphiques, de témoignages littéraires et invite le visiteur à s’identifier à l’enfant en évolution. Un renouvellement régulier des collections et la présence de supports multimédias permettent de valoriser la richesse des collections réunies dans les réserves du musée, dont 7% se trouvent présentées, soit plus de 600 objets. Des animations mécaniques, numériques, visuelles et sonores interactives mettent en valeur les collections de jouets. Un parcours tactile et des espaces de jeux viennent compléter l’offre proposée aux visiteurs. Autoroutes A13 ou A14, accès en RER A ou en train depuis Paris Saint-Lazare (ligne Paris Saint-Lazare/Mantes-la-Jolie) arrêt Poissy.

Visite libre

Ville de Poissy/RPRibière