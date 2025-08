Visite libre des crèches de la paroisse Saint-Augustin Bischwiller

Visite libre des crèches de la paroisse Saint-Augustin Bischwiller dimanche 30 novembre 2025.

Visite libre des crèches de la paroisse Saint-Augustin

17 rue du maréchal Foch Bischwiller Bas-Rhin

2025-11-30 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-22 2025-12-24 2026-01-01 2026-01-02

Venez apprécier dans une ambiance musicale de Noël, les crèches de l’église Saint-Augustin.

La paroisse Saint-Augustin abrite depuis 1901 une crèche située entre le transept et le chœur. Depuis 120 ans, cette crèche a été régulièrement restaurée et repeinte. Depuis 2020, elle est mise en valeur par un nouvel éclairage et un enrichissement floral.

Toutes les restaurations sont faites par les bénévoles de la paroisse pour le plaisir de tous.

Cette visite de crèches fait partie du circuit des « sentiers des crèches d’Alsace » (zone Nord). .

17 rue du maréchal Foch Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 94 12 03 dcc@bischwiller.com

English :

Come and enjoy the Christmas cribs in St Augustine’s church in a musical atmosphere.

German :

Genießen Sie in einer weihnachtlichen musikalischen Atmosphäre die Krippen in der Kirche Saint-Augustin.

Italiano :

Venite a godervi le culle natalizie nella chiesa di Sant’Agostino in un’atmosfera musicale.

Espanol :

Ven a disfrutar de las cunas navideñas en la iglesia de San Agustín en un ambiente musical.

