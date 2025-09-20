Visite libre des églises de Gignac Églises Saint-Martin et Saint-Bonnet Gignac
Visite libre des églises de Gignac Églises Saint-Martin et Saint-Bonnet Gignac samedi 20 septembre 2025.
Visite libre des églises de Gignac 20 et 21 septembre Églises Saint-Martin et Saint-Bonnet Lot
Gratuit. Sans réservation. Informations auprès de la mairie : 05 65 37 70 53
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
⛪ Visite libre des églises Saint-Martin et Saint-Bonnet
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ces deux églises exceptionnellement ouvertes au public ! Un moment rare pour explorer librement ces lieux de culte chargés d’histoire.
Églises Saint-Martin et Saint-Bonnet 1 Rue du Puits de l’Eglise, 46600 Gignac Gignac 46600 Lot Occitanie L’église Saint-Martin a la particularité d’avoir 2 clochers.
L’église de Saint-Bonnet, aussi appelée « chapelle de secours », date du XIIe siècle. Son architecture présente les symboles de l’architecture romane quercynoise.
⛪ Visite libre des églises Saint-Martin et Saint-Bonnet
© Pah Cauvaldor