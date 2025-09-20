Visite libre des églises de Gignac Églises Saint-Martin et Saint-Bonnet Gignac

Visite libre des églises de Gignac Églises Saint-Martin et Saint-Bonnet Gignac samedi 20 septembre 2025.

Visite libre des églises de Gignac 20 et 21 septembre Églises Saint-Martin et Saint-Bonnet Lot

Gratuit. Sans réservation. Informations auprès de la mairie : 05 65 37 70 53

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite libre des églises Saint-Martin et Saint-Bonnet

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ces deux églises exceptionnellement ouvertes au public ! Un moment rare pour explorer librement ces lieux de culte chargés d’histoire.

Églises Saint-Martin et Saint-Bonnet 1 Rue du Puits de l’Eglise, 46600 Gignac Gignac 46600 Lot Occitanie L’église Saint-Martin a la particularité d’avoir 2 clochers.

L’église de Saint-Bonnet, aussi appelée « chapelle de secours », date du XIIe siècle. Son architecture présente les symboles de l’architecture romane quercynoise.

⛪ Visite libre des églises Saint-Martin et Saint-Bonnet

© Pah Cauvaldor