Visite libre des églises de Goutrens Église de Goutrens Goutrens

Visite libre des églises de Goutrens 20 et 21 septembre Église de Goutrens Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

⛪ Visite d’églises et découverte du dolmen de la Serre

Cette visite s’inscrit dans un circuit patrimonial incluant également l’église de Cassagnes-Comtaux, ouverte au public :

Samedi de 14 h à 18 h

Dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Prolongez la découverte avec le dolmen de la Serre, classé Monument historique et accessible à pied ou à vélo (balisage en place depuis Cassagnes-Comtaux et le point de vue de la Croix de Bel).

Église de Goutrens 12390 Goutrens Goutrens 12390 Aveyron Occitanie

© Laëtis / Johan Barrot