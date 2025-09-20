Visite libre des églises et chapelles du Haut-Valromey Haut Valromey
Visite libre des églises et chapelles du Haut-Valromey Haut Valromey samedi 20 septembre 2025.
Visite libre des églises et chapelles du Haut-Valromey
34 Grande Rue Haut Valromey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Les amis du patrimoine de Haut-Valromey propose une ouverture exceptionnelle des belles chapelles et églises de la commune de Haut-Valromey.
.
34 Grande Rue Haut Valromey 01260 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 81 51 82 perret.bernard01@hotmail.fr
English :
The Friends of Haut-Valromey Heritage Association is offering a special opening of the beautiful chapels and churches in the commune of Haut-Valromey.
German :
Die Freunde des Kulturerbes von Haut-Valromey bieten eine außergewöhnliche Öffnung der schönen Kapellen und Kirchen der Gemeinde Haut-Valromey an.
Italiano :
Les amis du patrimoine de Haut-Valromey propongono un’apertura eccezionale delle splendide cappelle e chiese del comune di Haut-Valromey.
Espanol :
Les amis du patrimoine de Haut-Valromey proponen una apertura excepcional de las bellas capillas e iglesias del municipio de Haut-Valromey.
L’événement Visite libre des églises et chapelles du Haut-Valromey Haut Valromey a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier