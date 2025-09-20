Visite libre des églises et chapelles du Haut-Valromey Haut Valromey

34 Grande Rue Haut Valromey Ain

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Les amis du patrimoine de Haut-Valromey propose une ouverture exceptionnelle des belles chapelles et églises de la commune de Haut-Valromey.

34 Grande Rue Haut Valromey 01260 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 81 51 82 perret.bernard01@hotmail.fr

English :

The Friends of Haut-Valromey Heritage Association is offering a special opening of the beautiful chapels and churches in the commune of Haut-Valromey.

German :

Die Freunde des Kulturerbes von Haut-Valromey bieten eine außergewöhnliche Öffnung der schönen Kapellen und Kirchen der Gemeinde Haut-Valromey an.

Italiano :

Les amis du patrimoine de Haut-Valromey propongono un’apertura eccezionale delle splendide cappelle e chiese del comune di Haut-Valromey.

Espanol :

Les amis du patrimoine de Haut-Valromey proponen una apertura excepcional de las bellas capillas e iglesias del municipio de Haut-Valromey.

