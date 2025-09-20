Visite libre des églises Place de l’église de Mur-de-Barrez Mur-de-Barrez

Gratuit.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Eglise de Brommes

Visite libre : l’Eglise et ses modillons – samedi et dimanche de 9h à 18h

Venez découvrir des modillons exceptionnels. La nef et le chœur sont couverts par un berceau plein cintre et l’abside, qui a trois pans à l’extérieur, est voûtée en cul de four. L’arc triomphal retombe sur deux colonnes détachées à chapiteaux sculptés. A l’extérieur, la sculpture des chapiteaux du portail, des corbelets et de la corniche de l’abside, est très caractéristique. Les têtes d’hommes et d’animaux sont traitées « à l’assyrienne ». Sur le doubleau qui précède le chœur s’élève un clocher à peigne qui paraît roman, mais dont la toiture doit remonter au XVIe siècle.

Accès : Depuis Mur-de-Barrez, prendre la direction Raulhac, à la côte blanche, suivre Brommes D79.

Contact : Madame Hibert : 05 65 66 06 37

Eglise de Mur-de-Barrez

Place de l’église 12600 – Mur-de-Barrez

Visite libre – Samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h00 à 18h00

Église paroissiale dédiée à saint Thomas de Canterbury : – Chapiteaux romans – Gisant placé à la clé de voûte de la première travée du transept – Chœur baroque récemment restauré avec une peinture du martyre de Thomas Beckett – Chaire en bois sculptée du XVIIème siècle – Jubé du XVIIème siècle fermant la chapelle des fonds baptismaux.

Edifice classé au titre des Monuments historiques

Accès : en voiture, dépose minute devant l’église pour les personnes à mobilité réduite, stationnement conseillé au parking de la Corette ou rue du Théron.

Contact : mairie.murdebarrez@gmail.com – 05 65 66 00 47

Une sculpture unique en France au plafond de l’église Saint Thomas de Cantorbéry: Le Gisant en Clé de voûte. Cela reste un véritable mystère.

Cette église commencée dans la seconde moitié du XIIe siècle, se termine au XIIIe siècle, mais a subi depuis de nombreuses transformations qui lui donnent ce charme si particulier. Beau rétable du XVIIe siècle. A découvrir aussi, la seule chapelle rescapée qui formait avec ses 6 soeurs le choeur roman, et le jardin d’inspiration médiévale tout autour de l’église. Visite libre

Eglise de Brommes

© Mairie de Mur-de-Barrez