Visite libre des églises romanes en Charolais-Brionnais, Basilique de Paray-le-Monial, Paray-le-Monial

Informations pratiques

Visite libre des églises romanes en Charolais-Brionnais 18 – 20 septembre Basilique de Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Circuits des églises romanes en Bourgogne du sud

« Un Jardin roman » : À l’extrême sud de la Bourgogne, le pays Charolais-Brionnais recèle un patrimoine d’une richesse insoupçonnée : près de cent églises et chapelles entièrement ou partiellement romanes, édifiées aux XIème et XIIème siècles, sur un territoire restreint. Cette densité est si exceptionnelle que l’on a pu parler d’un véritable « jardin roman ».

Chacune a des traits de caractères et une atmosphère qui lui sont propres ; mais c’est l’ensemble qui est véritablement impressionnant.

Autour de Paray-le-Monial : Au cœur du pays Charolais-Brionnais, la basilique de Paray-le-Monial, édifiée au XIIème siècle, est un véritable chef-d’œuvre de l’art roman, image exceptionnelle, en Bourgogne et en Europe, de la grande abbatiale de Cluny III, qui fut, à l’époque médiévale, la plus grande église de la Chrétienté, tragiquement détruite après la Révolution française. La perfection des formes architecturales, à Paray-le-Monial, reflète la splendeur clunisienne. Un rêve immense qui avait voulu rendre visible sur terre, dans un monde trop souvent rempli de violences et de désordres, les harmonies du Ciel et la perfection d’une inaccessible beauté.

Autour de Paray-le-Monial, le rêve se concrétise dans une multitude d’églises romanes, plus humbles mais infiniment attachantes qui témoignent du formidable élan de la foi chrétienne et du savoir-faire maîtrisé des bâtisseurs romans.

Des itinéraires romans : Le chapelet des églises romanes, en Charolais-Brionnais, est impossible à égrener. Faute de pouvoir embrasser d’un seul coup d’œil cet ensemble patrimonial aussi riche que foisonnant, on pourra s’engager, sans hâte excessive, un peu comme les pèlerins du Moyen-Age, sur l’un ou l’autre des trois « Chemins romans », ici proposés.

En Brionnais, pays de bocage verdoyant le visiteur est séduit par la beauté des paysages et le charme si particulier des églises romanes, dont les plus connues ont pour nom : Anzy-le-Duc, Montceaux-l’Etoile, Semur-en-Brionnais, Iguerande, Châteauneuf et Bois-Sainte-Marie. L’efflorescence de la sculpture est admirable : les chapiteaux rappellent avec force l’affrontement entre les forces du Bien et du Mal, tandis que, sur les tympans, le Christ en gloire évoque la fin de l’histoire du monde dans la vision finale de l’apocalypse.

En Charolais, les églises romanes, moins connues, sont encore plus nombreuses et offrent le plaisir d’une première découverte. Sur les hauts sommets des Monts du Charolais, où le regard embrasse de vastes horizons, il faut faire halte à l’église de Mont-Saint-Vincent, obscure et austère, à celle de Gourdon, à l’architecture lumineuse ; plus à l’ouest, à l’église de Perrecy-les-Forges au narthex puissant et à Issy-l’Evêque dont l’acoustique est un émerveillement.

La découverte du circuit des églises romanes est gratuite et libre.

Basilique de Paray-le-Monial 27, avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Circuits des églises romanes en Bourgogne du sud

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