Visite libre des églises Sainte-Madeleine et Saint-Nicolas Église Saint-Nicolas Lachapelle-Auzac

Visite libre des églises Sainte-Madeleine et Saint-Nicolas 20 et 21 septembre Église Saint-Nicolas Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ À la découverte des églises de Lachapelle-Auzac

Église Saint-Nicolas, située à Lachapelle Haute : un charmant témoignage de l’architecture religieuse locale.

Église Sainte-Madeleine, à Reyrevignes : un lieu paisible et chargé d’histoire.

Une belle occasion de (re)découvrir le patrimoine religieux du village, dans un cadre bucolique et accueillant.

Église Saint-Nicolas Lachapelle Haute, 46200 Lachapelle-Auzac Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie La partie romane de cette petite église comprend une nef à travée unique avec un chœur décoré d’un retable du XVIIe siècle en bois doré avec une jolie voute. Prés de la tribune confectionnée en une seule pierre, se trouve la statue de saint Nicolas en plâtre au pieds de laquelle figurent trois petits enfants censés avoir été sauvés par le saint.

© Pah cauvaldor