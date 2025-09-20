Visite libre des expositions « À la table des Français » Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon

Visite libre des expositions « À la table des Français » Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T19:30:00

Les expositions permanentes, désormais gratuites, À la table des Français se déploient sur plus de 1 700m2 et vous entraînent dans l’exploration des mille facettes du « bien manger et du bien boire » à la française. Venez découvrir les trois expositions à l’occasion des Journées européennes du patrimoine :

– À table ! Le petit théâtre du bien manger et du bien boire– En cuisine– Chapelle des Climats et des terroirs.

Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 Parvis de l’Unesco, 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

© Philippe Maupetit / Ville de Dijon