Visite libre des expositions Archives municipales de Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde

Visite libre des expositions 20 et 21 septembre Archives municipales de Brive-la-Gaillarde Corrèze

Gratuit. Sans réservation. Un livret-jeu pour les enfants est disponible à l’accueil.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Exposition des Archives départementales de la Corrèze

« Cartes et cartographie du Bas-Limousin et de la Corrèze : d’une province méconnue aux contours du département »

Plongez dans l’histoire territoriale de la région avec cette exposition inédite consacrée aux cartes et représentations du Bas-Limousin et de la Corrèze.

Des premières cartes anciennes aux plans plus récents, suivez l’évolution des frontières, paysages et structures administratives, du temps des provinces à la création des départements.

Une exposition passionnante proposée par les Archives départementales de la Corrèze, qui éclaire les liens entre géographie, pouvoir et mémoire du territoire.

Archives municipales de Brive-la-Gaillarde 15 rue du docteur Massénat, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 18 18 50 http://archives.brive.fr Le bâtiment du XVIIe siècle, ancien couvent des Clarisses, également appelé Maison Cavagnac, a abrité le musée Ernest Rupin jusqu’à la fin des années 1970. Les archives y sont installées depuis 2006.

