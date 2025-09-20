Visite libre des expositions du CIAP la Tuilerie La Tuilerie La Guerche-sur-l’Aubois

Visite libre des expositions du CIAP la Tuilerie La Tuilerie La Guerche-sur-l’Aubois samedi 20 septembre 2025.

Visite libre des expositions du CIAP la Tuilerie 20 et 21 septembre La Tuilerie Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez découvrir l’un des sites emblématiques du passé industriel du Val d’Aubois, situé à La Guerche-sur-l’Aubois au bord de la branche est du canal de Berry.

L’exposition permanente est conçue à l’intérieur et autour d’un four Hoffmann composé de deux galeries parallèles de 32 mètres de longueur. Le parcours est ponctué de médias, de maquettes en relief et de récits sonores présentant les thématiques de l’eau (source de vie et d’énergie, voie de navigation), de la terre (élément nourricier et fondateur du Pays Loire Val d’Aubois), du feu (élément créateur et commun aux industries du Val d’Aubois) et des Hommes, acteurs au centre de ces activités. La terre cuite est le fil conducteur de ce cheminement, évoquée au travers des processus de transformation de l’argile.

La Tuilerie 27 Rue du Lieutenant-Petit 18150 La Guerche-sur-l’Aubois La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire 02 48 74 23 93 http://www.ciap-latuilerie.fr https://www.facebook.com/CIAP-La-Tuilerie-1335180303239325/ La Tuilerie – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) du Pays d’art et d’histoire Loire Val d’Aubois Face au Canal de Berry

Le CIAP la Tuilerie vous ouvre gratuitement ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine !

©Pays d’art et d’histoire Loire Val d’Aubois