Visite libre des expositions du Musée d’art contemporain de Lyon Musée d’art contemporain de Lyon – macLYON Lyon

Visite libre des expositions du Musée d’art contemporain de Lyon 19 et 20 septembre Musée d’art contemporain de Lyon – macLYON Métropole de Lyon

Gratuit, en accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T11:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visitez gratuitement le Musée d’art contemporain de Lyon pendant les Journées Européennes du Patrimoine 2025, pour le premier week-end d’ouverture des nouvelles expositions.

Au premier et deuxième étage : Histoires personnelles / Réalités politiques, dialogue entre les musées d’art contemporain de Lyon et de Belgrade.

L’art joue un rôle essentiel dans la compréhension des changements politiques, sociaux et culturels d’une époque. C’est précisément ce que propose d’explorer l’exposition Histoires personnelles / Réalités politiques. Elle offre un accès à la création contemporaine prolifique de Serbie et d’ex-Yougoslavie, dont les œuvres restent encore très peu présentes dans les collections publiques françaises et une ouverture sur les scènes internationales de l’art contemporain, caractéristiques de la collection du macLYON.

Au troisième étage : Rajni Perera & Marigold Santos. Efflorescence / Tel est notre éveil.

Pour la première fois en France, une exposition de deux figures prolifiques de la scène artistique canadienne : Rajni Perera et Marigold Santos. Originaires respectivement du Sri Lanka et des Philippines, toutes deux ont été marquées dès l’enfance par l’expérience de l’immigration et partagent un grand nombre de préoccupations : la maternité et le féminisme, l’exil, les mythes… Pensée en duo, l’exposition Efflorescence / Tel est notre éveil évoque leurs expériences personnelles et les recherches sur leurs héritages culturels respectifs à travers des peintures, dessins et sculptures.

Musée d'art contemporain de Lyon – macLYON Cité Internationale, 81 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 69 17 17 https://www.mac-lyon.com/fr En bus (réseau TCL) lignes C1, C5, C23 : arrêt Musée d'art contemporain.

©Rajni Perera & Marigold Santos, Efflorescence/The Way We Wake (détail), 2023. Courtesy des artistes et de la galerie Patel Brown, Toronto/Montréal Photo : Jean-Michael Seminaro