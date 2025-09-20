Visite libre des expositions et collections du Musée d’art sacré Journées européennes du Patrimoine Musée Diocésain d’Art Sacré Mours-Saint-Eusèbe

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir le Musée d’art sacré et ses collections permanentes (orfèvreries, vêtements liturgiques, tableaux, croix de mariniers…) mais également les expositions temporaires.

Musée Diocésain d’Art Sacré 5 Place Elisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 96 95 musee.artsacre@gmail.com

English :

As part of the European Heritage Days, come and (re)discover the Musée d’art sacré and its permanent collections (silverware, liturgical vestments, paintings, bargemen’s crosses…) as well as its temporary exhibitions.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes (wieder) das Museum für sakrale Kunst und seine ständigen Sammlungen (Goldschmiedearbeiten, liturgische Gewänder, Gemälde, Schifferkreuze…), aber auch die Sonderausstellungen.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a (ri)scoprire il Museo d’Arte Sacra e le sue collezioni permanenti (argenti, paramenti liturgici, dipinti, croci dei barcarieri, ecc.) e le mostre temporanee.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a (re)descubrir el Museo de Arte Sacro y sus colecciones permanentes (platería, ornamentos litúrgicos, pinturas, cruces de barquero, etc.), así como las exposiciones temporales.

