Visite libre des expositions Hôtel du Département Blois

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir librement les deux expositions :

L’exposition de plusieurs artistes sur le thème de l’illettrisme – Exposition « Couleurs du Loir-et-Cher »: chaque terroir sécrète son architecture et ses couleurs. Explorez les différentes typologies d’architecture des six régions du Loir-et-Cher .

L’exposition « Architecture et sport » : cette exposition ludique propose de retracer l’histoire de l’architecture des sports. L’occasion de se plonger dans les équipements sportifs du département et de comprendre dans quelles perspectives ils ont été pensés et réalisés.

Hôtel du Département 1 place de la République, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 68 http://www.le-loir-et-cher.fr L’hôtel du département, siège du conseil départemental de Loir-et-Cher est implanté dans un ancien couvent du XVIIe siècle. Ce lieu abritait les Visitandines appartenant à l’ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu’en 1791. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité

©CD41