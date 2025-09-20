Visite libre des expositions permanentes et de l’expo temporaire « Mariage! Une tradition de l’élégance » Musée des Soieries Bonnet Jujurieux

Visite libre des expositions permanentes et de l'expo temporaire « Mariage! Une tradition de l'élégance » 20 et 21 septembre 2025
Musée des Soieries Bonnet, Jujurieux

Visite libre des expositions permanentes et de l’expo temporaire « Mariage! Une tradition de l’élégance » 20 et 21 septembre Musée des Soieries Bonnet Ain

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

– des expositions permanentes sur lhistoire des Soieries Bonnet et des jeunes ouvrières pensionnaires de l’usine-pensionnat

– de l’expo temporaire « Mariage ! Une tradition de l’élégance ».

Symbole d’une union, la robe de mariée a longtemps été considérée comme la première robe dans la vie d’une femme. Dérouler le fil de son histoire, c’est aussi entrevoir les transformations de la société. Si la traditionnelle robe blanche s’est imposée avec le temps, il n’en a pas toujours été ainsi.

Très ancrée dans son époque, la robe de mariée est également un excellent miroir de l’évolution de la mode, devenu objet de fascination en clôturant avec éclat les défilés de haute couture.

Cette exposition réalisée en co-commissariat, dévoile des pièces issues de la collection de la Dame d’Atours, société labellisée « Entreprise de patrimoine vivant, et une sélection de robes historiques liées aux Soieries Bonnet provenant des collections départementales des Musées de l’Ain. Complétée de fonds privés, elle est également enrichie de robes contemporaines, imaginées par des créatrices de l’Ain spécialisées dans la confection de robes d’exception sur mesure.

Musée des Soieries Bonnet 55 place Marcel grillet, 01640 Jujurieux, France Jujurieux 01640 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474369760 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-des-soieries-bonnet/n:808 En 1835, Claude-Joseph Bonnet, fabricant de soieries à Lyon, établit une manufacture à Jujurieux pour concentrer toutes les opérations de la soierie, du cocon à l’étoffe.

Le musée s’inscrit au centre du site des Soieries Bonnet, véritable “ville dans la ville”. Les extérieurs du musée dévoilent les constructions significatives de l’organisation sociale, morale et religieuse de l’usine-pensionnat, sur fond de paternalisme industriel.

Outre les bâtiments de production : tissages, filature-moulinage, le visiteur aperçoit la maison du directeur, l’infirmerie, la chapelle, l’économat de la fabrique, de même que les vestiges des infrastructures de transport et des énergies : arrivée du tramway, salle des générateurs, roue à aube, électricité.

Une promenade en dehors de l’enceinte de la manufacture permet de découvrir également les cités ouvrières, les logements des employés et les rapports entre l’usine et le village de Jujurieux.

Florence Béréziat, Musée des Soieries Bonnet, collection Musées de l’Ain et La Dame d’Atours