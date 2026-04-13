visite libre des expositions, pont de la citadelle, Montreuil-sur-Mer
visite libre des expositions, pont de la citadelle, Montreuil-sur-Mer samedi 25 avril 2026.
visite libre des expositions 25 et 26 avril pont de la citadelle Pas-de-Calais
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
• à la renverse, la citadelle un refuge pour les chauves souris du montreuillois
la citadelle, un refuge pour les chauves-souris du Montreuillois
La Citadelle de Montreuil-sur-Mer n’est pas qu’un site historique, elle est aussi une zone de refuge pour certaines espèces de Chauves-souris dont le Grand Rhinolophe que vous pourrez voir en direct grâce à notre caméra infra-rouge. Une bonne occasion de mettre à mal toutes les idées reçues sur les petites bestioles bien utiles à notre écosystème.
• le monde à nos portes, La Côte d’Opale dans la Grande Guerre
Située dans les impressionnantes casemates de la Citadelle, cette exposition retrace l’installation du Grand Quartier Général Britannique à Montreuil-sur-Mer et le rôle stratégique de l’arrière-front dans ce conflit mondial.
• 913-2013, La valorisation du Patrimoine
Cette exposition retrace toute l’importance et la préservation d’un patrimoine historique exceptionnel.
pont de la citadelle rue Carnot 62170 Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 86 90 83 »}]
Venez découvrir nos trois expositions consacré à l’histoire et la faune de la citadelle
benoit bremer
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