visite libre des expositions, pont de la citadelle, Montreuil-sur-Mer

visite libre des expositions 25 et 26 avril pont de la citadelle Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

• à la renverse, la citadelle un refuge pour les chauves souris du montreuillois

la citadelle, un refuge pour les chauves-souris du Montreuillois

La Citadelle de Montreuil-sur-Mer n’est pas qu’un site historique, elle est aussi une zone de refuge pour certaines espèces de Chauves-souris dont le Grand Rhinolophe que vous pourrez voir en direct grâce à notre caméra infra-rouge. Une bonne occasion de mettre à mal toutes les idées reçues sur les petites bestioles bien utiles à notre écosystème.

• le monde à nos portes, La Côte d’Opale dans la Grande Guerre

Située dans les impressionnantes casemates de la Citadelle, cette exposition retrace l’installation du Grand Quartier Général Britannique à Montreuil-sur-Mer et le rôle stratégique de l’arrière-front dans ce conflit mondial.

• 913-2013, La valorisation du Patrimoine

Cette exposition retrace toute l’importance et la préservation d’un patrimoine historique exceptionnel.

pont de la citadelle rue Carnot 62170 Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 86 90 83 »}]

Venez découvrir nos trois expositions consacré à l’histoire et la faune de la citadelle

benoit bremer