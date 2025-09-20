Visite libre des expositions temporaires Musée de Villèle Saint-Paul

Entrée gratuite

Début : 2025-09-20T07:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T07:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

« My name is February », exposition conçue par le Slave Lodge Museum, en résonance avec l’exposition réalisée en 2018 par les Archives départementales de La Réunion, « Les noms de la Liberté ».

« Un musée pour demain – in mizé pou tanto, pou talèr, pou domin » : présentation de la maquette du futur musée de l’habitation et de l’esclavage

L’Atlas « Esclavage à La Réunion » – C’est une carte qui représente l’ensemble des habitations-sucreries ayant existé entre 1755 et 1848. Ce sont ces dernières en effet, qui concentraient les plus importants effectifs d’esclaves.

Musée de Villèle 3 Rue Mahatma Gandhi, 97435 Saint-Paul, France Saint-Paul 97435 La Réunion La Réunion 0262556410 https://www.musee-villele.re Le domaine de Villèle était situé au cœur d’un important domaine agricole. Cette habitation (au sens créole du terme) regroupe autour de la maison de maître l’ensemble des bâtiments de service et de production (cuisine, réserves, hôpital d’esclaves, logements des engagés, usine). Achevée en 1788, la maison de maître est la troisième construite en maçonnerie par A. Panon-Desbassyns sur un même modèle. Elle abrite aujourd’hui le musée de Villèle. La vocation du domaine est d’abord les cultures vivrières, auxquelles succédera la production du café puis de la canne à sucre. L’usine sucrière est édifiée en 1822 au sud de la maison, dont elle est séparée par des bâtiments de service. Ses vestiges, aujourd’hui ruinés, témoignent des nombreux remaniements que rendaient nécessaires l’évolution des techniques de la production sucrière durant le XIXe siècle.

