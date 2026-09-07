Visite libre des extérieurs – Château de Charon, Château de Charon, Maillet

Informations pratiques

Visite libre des extérieurs – Château de Charon 19 et 20 septembre Château de Charon Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre des extérieurs et du parc (deux pièces d’eau non sécurisées).

Château de Charon 1 Charon, 36340 Maillet Maillet 36340 Indre Centre-Val de Loire 06 60 16 70 69 Ancien château féodal, lié aux Seigneurs du Repaire et de Cluis, le château de Charon appartenait à la famille de Magnac au XIVᵉ siècle. Il conserve de sa construction médiévale sa douve en eau, une bonne partie de sa courtine et, véritable signal à l’échelle du paysage, sa grosse tour défensive. Au XVᵉ puis au XVIIᵉ, Charon fut le fief de la famille de Barbançois, incontournable de l’histoire féodale du Berry. La place forte médiévale gagne en confort, se modernise et se perce de hautes baies. La partie ouest de la douve qui cantonnait la Haute Cour est remblayée au profit d’une vaste esplanade entourée de communs agricoles. En 1862, sous la commande de Mme veuve Duchan, la vieille forteresse est investie par Alfred Dauvergne, qui exacerbe le caractère médiéval du bâtiment, dans le goût de l’époque. En 1898, le château devient la demeure de Joseph PIERRE, érudit indien, qui commande un aménagement à l’architecte Trolliet, en poursuivant la reconquête de médiévalité entamée par Dauvergne.

Les étapes des restaurations successives peuvent être vues lors de la visite libre des extérieurs du château et de son parc traversé par le Creusançais qui alimente deux pièces d’eau (non sécurisées). Petit parking à l’extérieur de la grille d’entrée.

Visite libre des extérieurs et du parc (deux pièces d’eau non sécurisées).