Visite libre des extérieurs, Chateau de L’Epinay, Carquefou

Informations pratiques

Visite libre des extérieurs Dimanche 20 septembre, 10h00 Chateau de L’Epinay Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Ouverture exceptionnelle des extérieurs à l’occasion des J.E.P.

Visite commentée par le propriétaire.

Chateau de L’Epinay 12 BD DE L’EPINAY Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0786015191 Chateau du XVII, construit par la famille Harouys en 1642.

Actuellement dans la même famille depuis 1733, visite des extérieurs commentée par le propriétaire gestionnaire. Entrée par le golf de Carquefou

Ouverture exceptionnelle des extérieurs à l’occasion des J.E.P.

©Albert de Montbeillard