Visite libre des extérieurs, Chateau de L’Epinay, Carquefou
dimanche 20 septembre 2026 · Chateau de L'Epinay · Carquefou
Informations pratiques
Visite libre des extérieurs Dimanche 20 septembre, 10h00 Chateau de L’Epinay Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Ouverture exceptionnelle des extérieurs à l’occasion des J.E.P.
Visite commentée par le propriétaire.
Chateau de L’Epinay 12 BD DE L’EPINAY Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0786015191 Chateau du XVII, construit par la famille Harouys en 1642.
Actuellement dans la même famille depuis 1733, visite des extérieurs commentée par le propriétaire gestionnaire. Entrée par le golf de Carquefou
Ouverture exceptionnelle des extérieurs à l’occasion des J.E.P.
©Albert de Montbeillard
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