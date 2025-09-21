Visite libre des extérieurs du château de Grandlac Domaine de Grandlac Laval-du-Tarn

Visite libre des extérieurs du château de Grandlac Domaine de Grandlac Laval-du-Tarn dimanche 21 septembre 2025.

Visite libre des extérieurs du château de Grandlac Dimanche 21 septembre, 14h00 Domaine de Grandlac Lozère

Participation volontaire. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Des visites commentées ou libres vous seront porposées pour découvrir les extérieurs du Château de Grandlac et des batiments agricoles du domaine.

Domaine de Grandlac Grand Lac, 48500 Laval-du-Tarn Laval-du-Tarn 48500 La Capelle Lozère Occitanie 06 32 18 43 65 Le domaine est mentionné comme manse dans l’acte de paréage passé entre le roi de France et l’évêque de Mende en 1307. La construction de la maison forte pourrait dater du 14e siècle ou du 15e siècle ; de cette période subsistent probablement le gros-oeuvre, les corbeaux soutenant le mâchicoulis disparu, les culs de lampe des échauguettes arasées ornés de bustes et de têtes de caractère grotesque et un linteau monolithe orné d’un trilobe en remploi dans le pignon.

Des visites commentées ou libres vous seront porposées pour découvrir les extérieurs du Château de Grandlac et des batiments agricoles du domaine.

© Bastien Auzuech