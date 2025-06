Visite libre des extérieurs du Château de Plassac – D 137 Plassac 24 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Visite libre des extérieurs du Château de Plassac D 137 Château de Plassac Plassac Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-06-24

fin : 2025-09-30

2025-06-24

Le château de Plassac constitue une étape incontournable de l’oenotourisme dans les deux Charentes.

D 137 Château de Plassac

Plassac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 81 85 dampierre@chateaudeplassac.com

English :

The 20 hectares of vineyards surrounding the castle are unique in that a large part of the vines is located within the walls of the property.

German :

Das Schloss Plassac ist eine unumgängliche Etappe für den Weintourismus in den beiden Charentes.

Italiano :

Lo Château de Plassac è una tappa obbligata dell’enoturismo nella regione delle Charentes.

Espanol :

El Château de Plassac es una visita obligada para el enoturismo en la región de Charentes.

