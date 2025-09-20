Visite libre des extérieurs du château des Deffends Château des Deffends Fontenille

Gratuit. Sans réservation

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Partez à la découverte des extérieurs du château des Deffends, un lieu chargé d’histoire et de charme.

Laissez-vous séduire par la diversité de ses jardins :

un élégant jardin à la française côté est, aux lignes géométriques et parfaitement ordonnées,

un romantique parc à l’anglaise côté nord, propice à la flânerie.

Au détour de votre promenade, vous découvrirez également une petite chapelle familiale ainsi que les écuries.

Journées européennes du patrimoine 2025

