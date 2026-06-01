Visite libre des extérieurs du château des Deffends, Château des Deffends, Fontenille
Visite libre des extérieurs du château des Deffends, Château des Deffends, Fontenille samedi 19 septembre 2026.
Visite libre des extérieurs du château des Deffends 19 et 20 septembre Château des Deffends Charente
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Partez à la découverte des extérieurs du château des Deffends, un lieu chargé d’histoire et de charme.
Laissez-vous séduire par la diversité de ses jardins : un élégant jardin à la française côté est, aux lignes géométriques soigneusement ordonnées, et un parc à l’anglaise côté nord, propice à la flânerie.
Au fil de votre promenade, vous découvrirez également une petite chapelle familiale ainsi que les écuries.
Château des Deffends les Deffends, 16230 Fontenille Fontenille 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine 07 45 33 44 21 Jardin à la française coté est, ainsi qu’un parc à l’anglaise coté nord. Petite chapelle familiale, écurie. Parking sur place.
Partez à la découverte des extérieurs du château des Deffends, un lieu chargé d’histoire et de charme.
©jean-luc Mallet