Visite libre des extérieurs Hôtel particulier Mortagne-au-Perche

Visite libre des extérieurs 20 et 21 septembre Hôtel particulier Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre des extérieurs d’un hôtel particulier du XVI ème-XVIII ème siècle.

Hôtel particulier 1 rue du Tribunal, 61400 Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

Vincent Lebel