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Visite libre des extérieurs, Manoir de Mardilly, Mardilly

vendredi 18 septembre 2026 · Manoir de Mardilly · Mardilly

Visite libre des extérieurs, Manoir de Mardilly, Mardilly

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Manoir de Mardilly
Adresse
552 route du Manoir, 61230 Mardilly
Ville
61230 Mardilly
Département
Orne

Visite libre des extérieurs 18 – 20 septembre Manoir de Mardilly Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

L’accès des jardins edt libre entre 10h et 19h
Une visite guidée des intérieurs a lieu à 14h30

Manoir de Mardilly 552 route du Manoir, 61230 Mardilly Mardilly 61230 Orne Normandie 06 60 69 20 01 http://chateaudemardilly.com Le manoir de Mardilly tel que l’on peut le voir aujourd’hui a été construit en 1604 par Martin de Rupierre et son épouse Catherine de Hudebert à la place d’un ancien manoir en bois et torchis du XVe siècle. Sa grange batelière en cours de restauration date du XVIe siècle. Un parking visiteur peut vous accueillir.
L’accès des jardins edt libre entre 10h et 19h

©Claude Barbillon

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