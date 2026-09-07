Visite libre des extérieurs, Manoir de Mardilly, Mardilly

Informations pratiques

Visite libre des extérieurs 18 – 20 septembre Manoir de Mardilly Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

L’accès des jardins edt libre entre 10h et 19h

Une visite guidée des intérieurs a lieu à 14h30

Manoir de Mardilly 552 route du Manoir, 61230 Mardilly Mardilly 61230 Orne Normandie 06 60 69 20 01 http://chateaudemardilly.com Le manoir de Mardilly tel que l’on peut le voir aujourd’hui a été construit en 1604 par Martin de Rupierre et son épouse Catherine de Hudebert à la place d’un ancien manoir en bois et torchis du XVe siècle. Sa grange batelière en cours de restauration date du XVIe siècle. Un parking visiteur peut vous accueillir.

L’accès des jardins edt libre entre 10h et 19h

©Claude Barbillon