Visite libre des fresques du lycée Alfred Kastler Lycée Alfred-Kastler Cergy

Visite libre des fresques du lycée Alfred Kastler Samedi 20 septembre, 14h00 Lycée Alfred-Kastler Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

La collaboration entre l’artiste Alexandre Sarrat et les élèves du lycée Alfred Kastler a permis la création de fresques qui valorisent le patrimoine local et l’établissement. Un projet en cours que vous pourrez découvrir durant les Journées européennes du patrimoine !

Lycée Alfred-Kastler 26 avenue de la Palette 95000 Pontoise Cergy 95000 Larris / Maradas / Palette / Bocage Val-d’Oise Île-de-France

Visite libre des fresques sur le patrimoine local

Lycée Alfred Kastler – fresque de Alexandre Sarrat