Visite libre des halles de style Baltard Halles de style Baltard Coulonges-sur-l’Autize

Visite libre des halles de style Baltard 20 et 21 septembre Halles de style Baltard Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez visiter librement ces halles du XIXe siècle récemment restaurées. Découvrez les verrières, l’ossature métallique et le toit muni d’un lanterneau.

Profitez de ces halles de style Baltard construites par Pierre Mongeot et soyez surpris par son droit de plaçage.

Halles de style Baltard Rue du commerce, 79160 Coulonges sur l’Autize Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 06 10 72 https://www.coulonges-sur-lautize.fr Propriété de la commune, les halles témoignent de l’importance économique de Coulonges-sur-l’Autize. Le marché à charpente métallique a été construit au XIXe siècle pour accompagner le développement du bourg. Exécutée en deux temps (1896-1898 et 1901-1902), la construction est due à l’architecte Paul Mongeaud. Les éléments de fonte ont été réalisés par Michelin, constructeur à Paris et la compagnie Lemaire, fondeurs à Niort.

De style Baltard, les halles présentent les caractères propres à ce style de construction : halles fermées par des murs, verrières incluses dans une ossature métallique, murs de briques, toit muni d’un lanterneau.

A l’intérieur, les avantages de cette architecture nouvelle sont également retrouvés : espace libre dû à l’absence de cloisons, clarté apportée par les verrières. Deux pilastres, décorés et sculptés des initiales R et F, encadrent la porte et soutiennent un fronton triangulaire dans lequel prennent place une horloge et un décor végétal. Ce sont les seules halles de style Baltard en Deux-Sèvres à posséder un clocheton, qui sonne chaque demi-heure.

Inscrites sur la liste des Monuments Historiques depuis 1996, elles ont bénéficié de travaux de restauration de 2014 à 2018.

N’hésitez pas à y pénétrer les mardis et samedis matin lors du marché, vous y découvrirez, notamment, son tableau de droit de plaçage, pour connaître les marchandises vendues ici à la Belle Époque.

©Ville de Coulonges-sur-l’Autize