Visite libre des jardins, Château d’Imbleville, Imbleville

Informations pratiques

Visite libre des jardins 19 et 20 septembre Château d’Imbleville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Château d’Imbleville a été fondé en 1491 par Zanon de Dampierre.

Il a certainement été construit pour se défendre par l’eau. La Saâne se partageait en deux contre son mur fortifié Sud et le seul accès à sa cour intérieure se faisait par un pont-levis au Nord.

Les bâtiments ont été constamment remaniés à travers les siècles. Son aspect actuel remonte à 1872. Ses assises sont de grès et silex. Ses briques anciennes changent subtilement de couleur selon les saisons et la lumière .Plus roses par temps gris, plus dorées au soleil, nacrées au clair de lune.

C’est en fin de matinée qu’il faut admirer la façade ancienne du château qui resplendit. Quant aux jardins, c’est en fin d’après-midi que les photographes feront les meilleures photos en captant la lumière translucide du couchant.

— Dimanche après midi —

Concert des Sonneurs de Luneray – Cors de Chasse

Château d’Imbleville 2150 route de la vallée de la Saane, 76890 Imbleville Imbleville 76890 Seine-Maritime Normandie http://www.chateau-imbleville.com/ Le Château d’Imbleville a été fondé en 1491 par Zanon de Dampierre. Il a certainement été construit pour se défendre

par l’eau. La Saâne se partageait en deux contre son mur fortifié Sud et le seul accès à sa cour intérieure se faisait par un pont-levis au Nord. Les bâtiments ont été constamment remaniés à travers les siècles. Son aspect actuel remonte à 1872.

Ses assises sont de grès et silex.

Ses briques anciennes changent subtilement de

couleur selon les saisons et la lumière :

plus roses par temps gris, plus dorées au soleil,

nacrées au clair de lune.

C’est en fin de matinée qu’il faut admirer la

façade ancienne du château qui resplendit.

Quant aux jardins, c’est en fin d’après-midi

que les photographes feront les meilleures photos en

captant la lumière translucide du couchant.

— Dimanche —

Concert des Sonneurs de Luneray Parking gratuit

Le Château d’Imbleville a été fondé en 1491 par Zanon de Dampierre.