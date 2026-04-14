Visite libre des jardins, Château d’Omonville, Le Tremblay-Omonville

Visite libre des jardins 6 et 7 juin Château d’Omonville Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Chers visiteurs, soyez les bienvenus au Château d’Omonville !

La façade nord de la construction s’ouvre sur un beau jardin à la française dont le tracé, respectant les plans d’origine retrouvés dans les archives du monument, reproduisent les arabesques végétales créées par André Le Nôtre pour enluminer les Jardins Royaux de Versailles. Vous pourrez également découvrir les bosquets plantés au XIXe siècle et profiter de paisibles promenades en sous-bois.

Sous la protection d’arbres séculaires, deux statues du début du XVIIe siècle représentant les déesses Diane et Flore s’ajoutent aux centaines de rosiers qui, chaque année, embaument le parc de leur suave parfum.

Entrée libre – Parking gratuit sur place.

Château d’Omonville 23 rue du château, 27110 Le Tremblay-Omonville Le Tremblay-Omonville 27110 Eure Normandie 02 32 35 41 28 En 1750, le propriétaire des lieux, Robert- Philibert Le Carpentier Deslongvaux, maître de forges, seigneur et

baron de Combon-du-Tremblay, fit ériger le Château selon les plans de l’architecte Le Charetier. Cet architecte fut également le maître d’oeuvre d’une partie de la très célèbre et émouvante abbaye du Bec Hellouin, située à une quinzaine de kilomètres d’Omonville, d’où la similitude entre les clés sculptées des fenêtres et l’escalier intérieur

du Château et ceux de cette abbaye.

Outre l’orangerie, les écuries et un lavoir remarquable, on peut y contempler le jardin à la française du côté nord du Château, réduction des créations de Le nôtre à Versailles. Cerné de rosiers, il est flanqué de deux bosquets de tilleuls abritant face à face deux statues en terre cuite, classées elles-aussi, aux monuments historiques : Flore et Diane. Parking sur place.

Chers visiteurs, soyez les bienvenus au Château d’Omonville !

© A.M.O.R.C.