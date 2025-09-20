Visite libre des jardins de la Ballue Château et jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse

Entrée aux tarifs habituels. La visite guidée des intérieurs est offerte.

Plein tarif : 10,50 €.

Tarif réduit : 8,50 € (étudiants, 10-18 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap).

Gratuit jusqu’à 10 ans.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Inspirés de l’Italie baroque, ces jardins ont été dessinés dans les années 1970 par l’éditrice Claude Arthaud ainsi que par les grands architectes français François Hébert-Stevens et Paul Maymont. L’éditrice s’exprimait ainsi « Le parc doit avoir un plan rigoureux » tout en semant à tout vent une sorte de géométrie désordonnée.

Ce projet architectural ambitieux a été réalisé après un abandon des jardins pendant plus de 30 ans. Il propose un parcours ludique et labyrinthique dans un univers végétal qui évoque le monde féérique d’Alice au Pays des Merveilles, ou vous pouvez découvrir treize chambres de verdure sous influence maniériste. Dans ce jardin baroque, chaque perspective a été réfléchie pour permettre aux visiteurs de se confondre dans le paysage, comme dans le labyrinthe inspiré du mouvement architectural brutaliste Le Corbusier.

Plus loin, un jardin régulier pensé par l’architecte François Hébert-Stevens met en scène un château Louis XIII, commandé par le marquis Gilles Ruellan en 1615. Les allées géométriques, triangulaires et les couronnes hexagonales soulignent l’inspiration classique de ces jardins. Toutefois, la mise en volume le distingue d’un jardin à la française.

Ces deux jardins forment une rencontre harmonieuse entre l’audace utopiste contemporaine et l’héritage de styles anciens.

Le dernier jardin, nommé Jardin des douves en raison de son implantation sur les anciens fossés du manoir foritifié défie la pente par ses différents niveaux. Pensé et construit par les propriétaires actuels, on y découvre une collection botanique de buis agréée CCVS et un étang peuplé de canards et de bernaches de collection.

Château et jardins de la Ballue Château de La Ballue, 35560 Bazouges-la-Pérouse, France Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299974786 http://www.laballuejardin.com Le château fut construit en deux campagnes au début du XVIIe siècle. À la fin du Xe siècle, le château de la Ballue à Bazouges-la-Pérouse fait partie d’une chaîne de défense qui suit le Couësnon, de Fougères à la mer. On y voyait en 1603 une tour flanquant le logis, un portail, un portail et un pont-levis avec deux tours, le tout cerné de murs et de fossés. Les habitants du pays s’y réfugièrent plusieurs fois pendant les guerres de la Ligue. Il possédait un colombier et deux chapelles. Il fut reconstruit vers 1620 et comprend un bâtiment avec deux ailes et un haut pavillon central. Il appartenait aux Chesnel au XIIe siècle et en 1513, passa par alliance aux d’Acigné seigneurs de la Roche Jagu, et fut vendue par eux en 1555 à Claude de Rieux, femme de François de Coligny, qui la vendit elle-même en 1556 aux de Québriac seigneurs de la Harlaye ; elle passa par succession en 1604 aux d’Hérouville.De mariages en héritages, la seigneurie de La Ballue est acquise par Henri IV. Le roi en fait cadeau, pour services rendus, au duc de Brissac qui la vend en 1615 à Gilles Ruellan. Ce dernier démolit la forteresse primitive et construit le château actuel, comme il le fait pour plusieurs de ses châteaux, tels le Rocher-Portail à Saint-Brice-en-Coglès en 1596, le Plessis-Sénéchal à Saint-Marc-le-Blanc à la même date, ou Monthorin à Louvigné-du-Désert en 1607 par exemple.La Ballue fut érigée en marquisat en 1622 ; elle exerçait à Bazouges-la-Pérouse un droit de haute justice et possédait un droit de quintaine près du cimetière, sur la route de Combourg. Les jardins du château de La Ballue à Bazouges-la-Pérouse représentent un exemple rare en France de jardins baroques et maniéristes tels qu’ils existent aux XVIe et XVIIe siècles. Dans ces jardins, on pouvait voir à l’époque, non seulement ce que la nature produit de plus beau, de plus rare ou de plus monstrueux, mais encore des réalisations végétales dues aux fantasmes que la nature suggère à l’homme. Entre 1820 et 1866, une verrerie spécialisée dans la gobeleterie et le vase de chimie a été installée sur le site par son propriétaire ; le château abritait alors le logis patronal.

