Visite libre des jardins de la Folie Huvé La Folie Huvé Meudon

Visite libre des jardins de la Folie Huvé 20 et 21 septembre La Folie Huvé Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

La « Folie Huvé », classée en 1945, se cache au milieu d’un quartier en pleine transformation. L’architecte des Bâtiments du roi Louis XVI, Jean-Jacques Huvé, la fit construire en 1785 pour son propre usage et l’orna d’une frise en bas-relief représentant le « Triomphe des Arts ». La Folie Huvé est construite sur des principes de jeux de relief de lumières, trompe-l’œil, mélange de diverses géométries propres aux principes du style Palladien.

La Folie Huvé 13 rue de Vaugirard 952190 Meudon Meudon 92190 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite libre

