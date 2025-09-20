Visite libre des Jardins de Roquelin Meung-sur-Loire

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour (re)découvrir les Jardins de Roquelin.

Aménagés sur la rive sud du fleuve, les Jardins de Roquelin sont labellisés Jardin Remarquable et abritent plus de 500 variétés de roses anciennes. Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter librement cet écrin de verdure.

Jardins de Roquelin Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 95 37 70 stephane.chassine@gmail.com

English :

ake the most of the European Heritage Days to (re)discover the Jardins de Roquelin.

German :

ährend der Europäischen Tage des Kulturerbes können Sie die Gärten von Roquelin (neu) entdecken.

Italiano :

ate le Giornate Europee del Patrimonio per (ri)scoprire i Giardini Roquelin.

Espanol :

aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio para (re)descubrir los Jardines Roquelin.

