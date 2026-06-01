Visite libre des jardins de Santa Chiara et du jardin du bastion de Sainte-Lucie, Orti di Santa Chiara e Giardini del Bastione di Santa Lucia, Sansepolcro

Visite libre des jardins de Santa Chiara et du jardin du bastion de Sainte-Lucie 6 et 7 juin Orti di Santa Chiara e Giardini del Bastione di Santa Lucia Arezzo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les jardins sont ouverts par des membres volontaires de l’association, permettant aux visiteurs d’accéder au lieu et de le visiter en toute autonomie.

Orti di Santa Chiara e Giardini del Bastione di Santa Lucia Via Santa Croce 7, Sansepolcro, Arezzo Sansepolcro 52037 Arezzo Toscana 3388601105 https://www.facebook.com/ortisocialisansepolcro/;https://www.instagram.com/floema.aps/ Le jardin a été rouvert au public depuis 2 ans, grâce au projet Cent mille Orti en Toscane. Le chemin se développe entre les anciens murs et antimurs médiévaux et mène au Jardin du Bastion de Sainte-Lucie. Sur le côté de la promenade sont visibles les potagers cultivés par les horticulteurs qui ont adhéré au projet. L’association Floema, qui s’occupe des espaces, organise des événements et des ateliers à caractère agricole, didactique, social, artistique, culturel en promouvant la création d’une communauté résiliente, plus liée à la nature. Depuis le parking de l’Antica Porta del Ponte, en regardant vers le centre-ville, tournez à gauche dans la Via Santa Croce en passant sous l’arc. Immédiatement à gauche une grande porte en bois avec plaque d’immatriculation. De la Piazza Torre di Berta en regardant dans la direction opposée à la cathédrale, tourner à droite au fond, prendre la première ruelle à gauche, qui mène à l’Ancienne Porte du Pont. Tourner à droite en passant sous l’arc pour entrer dans la via Santa Croce. Une grande porte en bois sur la gauche est l’accès aux jardins.

Les jardins sont ouverts par des membres volontaires de l’association, permettant aux visiteurs d’accéder au lieu et de le visiter en toute autonomie.

©