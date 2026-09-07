Visite libre des jardins, Domaine d’Etienville, Étienville

Informations pratiques

Visite libre des jardins Dimanche 20 septembre, 11h00 Domaine d’Etienville Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Fondation Roi Baudouin vous invite à découvrir les jardins du Domaine d’Étienville, le samedi 19 septembre, de 11 h à 17 h (dernière visite guidée à 16 h) et le dimanche 20 septembre en entrée libre.

Ancienne propriété de Monsieur et Madame Gillieron, le domaine a été légué à la Fondation Roi Baudouin afin de de poursuivre leur volonté de le mettre au service de l’intérêt général.

Le jardin était le projet de cœur de Madame Gillieron. Elle l’avait imaginé comme un lieu de promenade, de découverte et de partage, qu’elle ouvrait régulièrement au public. Après plusieurs années de remise en état, cette journée est l’occasion de redécouvrir ses différents espaces paysagers, guidés par des bénévoles qui feront revivre l’histoire et l’esprit du lieu.

Les visiteurs pourront parcourir le parc du château, le jardin du Marais, le jardin de Marie, l’Oseraie, le jardin des Moines, le jardin du Presbytère et le jardin des Dames, autant d’espaces aux ambiances variées.

Cette ouverture exceptionnelle constitue une première étape avant le déploiement, au cours de l’année 2027, d’une programmation culturelle qui fera progressivement revivre le domaine.

Info pratique :

Dimanche : entrée libre

Lieu de rencontre : Place de l’église, portail du presbytère

Domaine d’Etienville Route de l’église, 50360 Etienville Étienville 50360 Manche Normandie Le Domaine d’Étienville est un ensemble patrimonial composé d’un château du XVIIᵉ siècle et de jardins paysagers aménagés au fil des décennies par Monsieur et Madame Gillieron. Aujourd’hui propriété de la Fondation Roi Baudouin, il fait l’objet d’un projet de préservation et de valorisation.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Fondation Roi Baudouin vous invite à découvrir les jardins du Domaine d’Étienville, le samedi 19 septembre, de 11 h à 17 h (dernière visite à …

© Fondation Roi Baudouin