Visite libre des jardins, Domaine du Grand Daubeuf, Daubeuf-Serville

Visite libre des jardins 5 – 7 juin Domaine du Grand Daubeuf Seine-Maritime

5€ (adultes et 11-17 ans), gratuit <11 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-05T13:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 - 2026-06-07T19:00:00+02:00

Venez visiter les jardins, classés Jardins Remarquables, et admirez les batiments classés Monuments Historiques.

Profitez d’un moment suspendu dans un cadre buccolique.

Domaine du Grand Daubeuf Le Chateau, 76110 Daubeuf-Serville, France Daubeuf-Serville 76110 Seine-Maritime Normandie +33227305250 https://www.daubeuf.com https://www.facebook.com/granddaubeuf#;https://www.instagram.com/domaine_du_granddaubeuf/ Le Jardin Bas a été conçu par le paysagiste Eugène Bühler au XIXe siècle. Il se développe sur deux niveaux et s’ouvre sur le grand paysage et la campagne environnante. Le jardin est encaissé et longé par une promenade. Trois escaliers permettent de descendre au niveau inférieur planté de rosiers le long des élévations exposées au sud et d’hydrangeas au nord.

Le potager en permaculture a été composé en 2015 par Guillaume Baschet-Sueur. Son dessin fait alterner les carrés et les cercles, les verticales (tuteurs de grimpantes) et les horizontales (charmilles et tablettes de houx crénelé). Entourant un bassin en pierre taillée, il a donné ses premiers fruits en 2016. Dans chacun des 96 compartiments coexistent arbres fruitiers, fleurs, légumes, arbustes et aromatiques. Parking gratuit

Venez visiter les jardins, classés Jardins Remarquables, et admirez les batiments classés Monuments Historiques.

©Cyr Roq