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Visite libre des jardins du château d’Aguesseau, Château d’Aguesseau, Trouville-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Château d'Aguesseau · Trouville-sur-Mer

Visite libre des jardins du château d’Aguesseau, Château d’Aguesseau, Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château d'Aguesseau
Adresse
5 chemin du grand clos d'aguesseau, 14360 Trouville-sur-Mer
Ville
14360 Trouville-sur-Mer
Département
Calvados

Visite libre des jardins du château d’Aguesseau 19 et 20 septembre Château d’Aguesseau Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte des Jardins du Château d’Aguesseau, en visite libre. Cette magnifique promenade vous invite à flâner dans un parc recréé sur les traces des jardins d’antan.
Bâtiments d’exception, arbres centenaires, pièces d’eau et jardins de topiaires composent un véritable enchantement pour les yeux, à chaque détour d’allée.

Château d’Aguesseau 5 chemin du grand clos d’aguesseau, 14360 Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie Partez à la découverte des Jardins du Château d’Aguesseau, en visite libre. Cette magnifique promenade vous invite à flâner dans un parc recréé sur les traces des jardins d’antan. Bâtiments d’exception, arbres centenaires, pièces d’eau et jardins de topiaires composent un véritable enchantement pour les yeux, à chaque détour d’allée
Partez à la découverte des Jardins du Château d’Aguesseau, en visite libre. Cette magnifique promenade vous invite à flâner dans un parc recréé sur les traces des jardins d’antan.

©GdeCastelnau

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