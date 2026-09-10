Visite libre des jardins du château d’Aguesseau, Château d’Aguesseau, Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Visite libre des jardins du château d’Aguesseau 19 et 20 septembre Château d’Aguesseau Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte des Jardins du Château d’Aguesseau, en visite libre. Cette magnifique promenade vous invite à flâner dans un parc recréé sur les traces des jardins d’antan.

Bâtiments d’exception, arbres centenaires, pièces d’eau et jardins de topiaires composent un véritable enchantement pour les yeux, à chaque détour d’allée.

Château d’Aguesseau 5 chemin du grand clos d’aguesseau, 14360 Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie Partez à la découverte des Jardins du Château d’Aguesseau, en visite libre. Cette magnifique promenade vous invite à flâner dans un parc recréé sur les traces des jardins d’antan. Bâtiments d’exception, arbres centenaires, pièces d’eau et jardins de topiaires composent un véritable enchantement pour les yeux, à chaque détour d’allée

Partez à la découverte des Jardins du Château d’Aguesseau, en visite libre. Cette magnifique promenade vous invite à flâner dans un parc recréé sur les traces des jardins d’antan.

©GdeCastelnau