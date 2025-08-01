Visite libre des Jardins du Logis de Forge Mouthiers-sur-Boëme

Visite libre des Jardins du Logis de Forge Mouthiers-sur-Boëme vendredi 1 août 2025.

Visite libre des Jardins du Logis de Forge

9 route de la garenne Mouthiers-sur-Boëme Charente

Début : Samedi 2025-08-01

fin : 2025-08-29

2025-08-01 2025-09-01

Le propriétaire vous accueille pour vous remettre un plan de visite. Vous êtes ensuite libre de vous promener dans les magnifiques jardins qui entourent un étang formé par une eau jaillissante !



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

9 route de la garenne Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

English :

The owner welcomes you and gives you a tour map. You’re then free to stroll through the magnificent gardens, which surround a pond formed by gushing water!



Reservations required at the tourist office.

German :

Der Besitzer empfängt Sie und überreicht Ihnen einen Besichtigungsplan. Danach steht es Ihnen frei, durch die wunderschönen Gärten zu spazieren, die einen Teich umgeben, der durch sprudelndes Wasser gebildet wird!



Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Italiano :

Il proprietario vi darà il benvenuto e vi consegnerà una mappa turistica. Sarete poi liberi di girovagare per i magnifici giardini, che circondano uno stagno formato da acqua zampillante!



Prenotazione obbligatoria presso l’ufficio turistico.

Espanol :

El propietario le dará la bienvenida y le entregará un mapa de la visita. A continuación, podrá pasear por los magníficos jardines, que rodean un estanque formado por chorros de agua



Imprescindible reservar en la oficina de turismo.

L’événement Visite libre des Jardins du Logis de Forge Mouthiers-sur-Boëme a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême