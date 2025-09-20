Visite libre des jardins familiaux de la pointe de l’île Jardins familiaux de la pointe de l’île Issy-les-Moulineaux

Visite libre des jardins familiaux de la pointe de l’île 20 et 21 septembre Jardins familiaux de la pointe de l’île Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les jardins familiaux de la pointe de l’île ont été créés dès la fin des années 1930 pour que les ouvriers puissent y cultiver les légumes nécessaires à la consommation de leur foyer. Aujourd’hui, leur but reste de procurer aux citadins le plaisir d’un contact direct avec la terre.

Jardins familiaux de la pointe de l'île Place Saint-Germain 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Iles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.issy.com Tram T2 arrêt Les Moulineaux / Bus 123, 189 ou 289 arrêt Ile St-Germain, puis prendre l'avenue du Bas-Meudon ou la rue Pierre Poli

Visite libre

