Visite libre des jardins, Jardins de la Herpinière, Plasnes

Visite libre des jardins 5 – 7 juin Jardins de la Herpinière Eure

10€, gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 - 2026-06-07T18:30:00+02:00

Visite commentée des differents espaces paysagés des jardins.

Visite libre possible selon un circuit predeterminé.

Jardins de la Herpinière 17 rue du Gruchet, 27300 Plasnes Plasnes 27300 Eure Normandie 06 29 40 12 86 https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Les-Jardins-De-la-Herpiniere-2184545468490872/ Parc botanique naturel créé en 2006, les jardins de la Herpinière propose de découvrir au sein d’un conservatoire la richesse de la flore et de la faune sauvage locale. Parking.

©olivier Diot