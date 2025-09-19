Visite libre des monuments du Vieux-Hombourg OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FREYMING-MERLEBACH Hombourg-Haut

Visite libre des monuments du Vieux-Hombourg

OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FREYMING-MERLEBACH 19 rue de Metz Hombourg-Haut Moselle

Découverte du site médiéval du XIIIème siècle remparts, Vieille Porte, collégiale Saint-Etienne, Place St-Clément, statues des Saint Auxiliaires, Couvent des Récollets,… Entrée libre. Dépliant disponible à la collégiale Saint-EtienneTout public

OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FREYMING-MERLEBACH 19 rue de Metz Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

English :

Discover the 13th-century medieval site: ramparts, Old Gate, Saint-Etienne collegiate church, Place St-Clément, statues of the Saint Auxiliaires, Récollets convent… Free admission. Leaflet available from the Saint-Etienne collegiate church

German :

Entdeckung des mittelalterlichen Ortes aus dem 13. Jahrhundert: Stadtmauern, Vieille Porte, Stiftskirche Saint-Etienne, Place St-Clément, Statuen der Heiligen Helfer, Kloster der Récollets,… Der Eintritt ist frei. Faltblatt erhältlich in der Stiftskirche Saint-Etienne

Italiano :

Scoprite il sito medievale del XIII secolo: bastioni, Porta Vecchia, collegiata di Saint-Etienne, Place St-Clément, statue dei Santi Ausiliari, convento dei Récollets, ecc. Ingresso gratuito. Opuscolo disponibile presso la Collegiata di Saint-Etienne

Espanol :

Descubra el recinto medieval del siglo XIII: murallas, Puerta Vieja, colegiata de Saint-Etienne, plaza St-Clément, estatuas de los Santos Auxiliares, convento de los Récollets, etc. Entrada gratuita. Folleto disponible en la colegiata de Saint-Etienne

