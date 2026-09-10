Visite libre des moulins du Bouchat, Les moulins du Bouchat, Mazet-Saint-Voy

Informations pratiques

Visite libre des moulins du Bouchat 19 et 20 septembre Les moulins du Bouchat Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sur le site des étangs de pêche du Bouchat, découvrez les moulins du Bouchat.

3 moulins à grain du XVIIe siècle. L’un est en état de fonctionnement.

Les moulins du Bouchat le bouchat 43520 Mazet Saint Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 59 71 56 https://www.ot-hautlignon.com/decouvrir/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine/ Parking sur place

Sur le site des étangs de pêche du Bouchat, découvrez les moulins du Bouchat.

© Les Moulins du Bouchat