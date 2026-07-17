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Visite libre des oeuvres du Maître de Cabestany, Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany », Cabestany

samedi 19 septembre 2026 · Centre de Sculpture Romane "Maître de Cabestany" · Cabestany

Visite libre des oeuvres du Maître de Cabestany, Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany », Cabestany

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre de Sculpture Romane "Maître de Cabestany"
Adresse
Parc Guilhem 66330 Cabestany
Ville
66330 Cabestany
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
Gratuit.

Visite libre des oeuvres du Maître de Cabestany 19 et 20 septembre Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Explorez librement les œuvres du Maître de Cabestany, sculpteur roman anonyme du XIIe siècle, reconnaissable à son style expressif et à la richesse de ses compositions.
Admirez les scènes sculptées, les visages caractéristiques et les récits bibliques finement ciselés dans la pierre.

Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » Parc Guilhem 66330 Cabestany Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie Installé dans une ancienne cave viticole, le Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » invite à découvrir l’univers de l’un des artistes les plus énigmatiques du Moyen Âge. Ce sculpteur anonyme et itinérant, actif dans la seconde moitié du XIIe siècle, a laissé une œuvre singulière, reconnaissable à ses personnages expressifs, à ses compositions foisonnantes et à sa technique virtuose.

À travers une importante collection de moulages, le parcours permet d’admirer et de comparer les œuvres attribuées au Maître de Cabestany et à son atelier, aujourd’hui dispersées de la Toscane à la Navarre, en passant par le Languedoc-Roussillon et la Catalogne. À la fois musée, centre de ressources et espace pédagogique, le lieu accueille également des expositions temporaires, des ateliers et des conférences consacrés à l’art roman et au Moyen Âge.
Explorez librement les œuvres du Maître de Cabestany, sculpteur roman anonyme du XIIᵉ siècle, reconnu pour son style expressif et ses compositions détaillées.

© Ville de cabestany