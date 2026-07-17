Visite libre des oeuvres du Maître de Cabestany, Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany », Cabestany

Informations pratiques

Visite libre des oeuvres du Maître de Cabestany 19 et 20 septembre Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Explorez librement les œuvres du Maître de Cabestany, sculpteur roman anonyme du XIIe siècle, reconnaissable à son style expressif et à la richesse de ses compositions.

Admirez les scènes sculptées, les visages caractéristiques et les récits bibliques finement ciselés dans la pierre.

Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » Parc Guilhem 66330 Cabestany Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie Installé dans une ancienne cave viticole, le Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » invite à découvrir l’univers de l’un des artistes les plus énigmatiques du Moyen Âge. Ce sculpteur anonyme et itinérant, actif dans la seconde moitié du XIIe siècle, a laissé une œuvre singulière, reconnaissable à ses personnages expressifs, à ses compositions foisonnantes et à sa technique virtuose.

À travers une importante collection de moulages, le parcours permet d’admirer et de comparer les œuvres attribuées au Maître de Cabestany et à son atelier, aujourd’hui dispersées de la Toscane à la Navarre, en passant par le Languedoc-Roussillon et la Catalogne. À la fois musée, centre de ressources et espace pédagogique, le lieu accueille également des expositions temporaires, des ateliers et des conférences consacrés à l’art roman et au Moyen Âge.

Explorez librement les œuvres du Maître de Cabestany, sculpteur roman anonyme du XIIᵉ siècle, reconnu pour son style expressif et ses compositions détaillées.

© Ville de cabestany