Visite libre des oeuvres du Maître de Cabestany Centre de sculpture romane Maître de Cabestany Cabestany

Visite libre des oeuvres du Maître de Cabestany 20 et 21 septembre

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Explorez librement les œuvres du Maître de Cabestany, sculpteur roman anonyme du XIIᵉ siècle, reconnu pour son style expressif et ses compositions détaillées.

Admirez les scènes sculptées, les visages caractéristiques et les récits bibliques finement ciselés dans la pierre.

Centre de sculpture romane Maître de Cabestany Rue Guilhem de Cabestany, 66330 Cabestany, France Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468081531 https://maitredecabestany.fr Situé dans le Centre de Sculpture Romane, le centre de ressources dispose :

– de plus de 2000 ouvrages ainsi que plusieurs revues sur le thème du Moyen-âge accessibles aux enfants et aux adultes.

– d’un fonds local en français et en catalan.

– d’ouvrages sur l’art en lien avec les expositions temporaires du Centre de Sculpture Romane et les conférences d’Histoire de l’art.

– d’un fonds pédagogique à destination des enseignants (pratique de l’art plastique, histoire médiévale,….). Parking Centre Culturel Jean Ferrat

© Ville de cabestany