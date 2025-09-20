Visite libre des Pierres initiatiques de Saint-Nicolas, le facteur cheval de la Haute-Vienne Les Pierres Initiatiques de Saint-Nicolas La Geneytouse

Tarif : 6 € par personne. Gratuit enfant de – de 6 ans.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Embarquez pour un univers insolite qui ne vous laissera pas de marbre : les Pierres Initiatiques de Saint-Nicolas. Ce parc monumental, peuplé de 140 sculptures en granit, de tours imaginaires et de symboles énigmatiques, le tout façonné à la main par Jean-Marie, artiste habité.

Entre spiritualité, rêverie et poésie, cette visite ne laisse personne indifférent, petits comme grands. Chaque œuvre invite à ralentir, à ressentir… et à réfléchir !

Les Pierres Initiatiques de Saint-Nicolas Saint-Nicolas, 87400 La Geneytouse La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 56 07 70 https://www.visitlimousin.com/sejourner/activites/les-activites-culturelles/les-pierres-initiatiques-de-saint-nicolas-la-geneytouse-fr-4128604/ Parc monumental de sculptures, gravures, constructions imaginaires et village d’architectures atypiques en granit, réalisé depuis 1981 à la force du poignet et de l’esprit par Jean-Marie de Saint-Nicolas, maître des lieux. Parking gratuit sur le site.

