VISITE LIBRE DES REMPARTS DE VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT Villefranche-de-Conflent
samedi 19 septembre 2026 · Villefranche-de-Conflent
Informations pratiques
Villefranche-de-Conflent
VISITE LIBRE DES REMPARTS DE VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
2 Rue Saint-Jean Villefranche-de-Conflent Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les remparts de Villefranche-de-Conflent vous ouvrent exceptionnellement leurs portes en visite libre. Parcourez les chemins de ronde et admirez le paysage depuis les échauguettes. Dernier accès à 18h.
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2 Rue Saint-Jean Villefranche-de-Conflent 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 87 05 remparts@villefranche66.fr
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English :
The ramparts of Villefranche-de-Conflent are opening their gates to the public for a special self-guided tour. Stroll along the rampart walkways and admire the scenery from the watchtowers. Last admission at 6:00 p.m.
L’événement VISITE LIBRE DES REMPARTS DE VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT Villefranche-de-Conflent a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI CONFLENT CANIGO
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