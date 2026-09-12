Visite libre des salles du XVIIIe siècle, de la salle des gardes et du pressoir | Journées du Patrimoine Esplanade Jean-Marie Louvel Caen
samedi 19 septembre 2026 · Esplanade Jean-Marie Louvel · Caen
Informations pratiques
Caen
Visite libre des salles du XVIIIe siècle, de la salle des gardes et du pressoir | Journées du Patrimoine
Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite libre des salles du XVIIIème siècle du monastère, de la Salle des Gardes, du pressoir et des expositions incluant l’exposition temporaire Elisabeth II, la reine et la Normandie .
Visite libre des salles du XVIIIème siècle du monastère, de la Salle des Gardes, du pressoir et des expositions incluant l’exposition temporaire Elizabeth II, retour à l’abbaye de Guillaume . .
Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Visite libre des salles du XVIIIe siècle, de la salle des gardes et du pressoir | Journées du Patrimoine
Self-guided tour of the monastery’s 18th-century rooms, the Guard Room, the wine press, and the exhibitions, including the temporary exhibition “Elizabeth II: The Queen and Normandy.”
L’événement Visite libre des salles du XVIIIe siècle, de la salle des gardes et du pressoir | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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