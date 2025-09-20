Visite libre des Serres des Princesses Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite libre des Serres des Princesses. Jeu de piste sur l’ensemble du site.

Les « Serres des princesses », support pédagogique pour l’Agrocampus, sont ouvertes toute la journée, et librement accessibles, indépendamment des visites guidées. Vous y trouverez les productions de l’Agrocampus (fleurs, fruits, légumes et plantes de jardin), mais aussi des produits d’agriculteurs des environs (Miel, bière, confiture…) et même les produits de nombreux lycées agricoles de France : vins, alcools, conserves diverses.

Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye Route des Princesses 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 01 30 87 18 00 http://www.eplefpah.ac-versailles.fr

